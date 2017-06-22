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Париж, 21 июня. В Париже пытались ограбить главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева во время авиасалона «Ле- Бурже-2017».

Об этом рассказала пресс-секретарь ФСВТС России Мария Воробьева. По ее словам, он получил незначительные травмы, угрозы здоровью нет.

Инцидент произошел вечером 20 июня в районе Сан-Дени. Глава «Рособоронэкспорта» в этот момент находился в автомобиле. Неизвестные грабители напали на Корнева на выезде из тоннеля. Они разбили стекло и угрожали физической расправой. Корнев смог сохранить только паспорт и документы.

Полиция начала расследование инцидента. По делу задержаны четверо подозреваемых.