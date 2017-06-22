Тиллерсон призвал к полному ядерному разоружению Корейского полуострова

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Вашингтон, 22 июня. Власти США и Китая призвали к полному и необратимому ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон и Пекин совместно призывают провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова. Такое заявление сделал Тиллерсон по итогам переговоров глав дипломатических и военных ведомств США и Китая.

Он подчеркнул, что обе стороны подтверждают свою приверженность осуществлению соответствующих резолюций Совбеза ООН в полном объеме. В частности, он заявил, что США и Китай согласились с тем, что их компании не должны вести бизнес с предприятиями КНДР, оказавшимися под санкциями.