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Политика
Тиллерсон призвал к полному ядерному разоружению Корейского полуострова
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Тиллерсон призвал к полному ядерному разоружению Корейского полуострова

0:25  22 Июня 2017
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Тиллерсон призвал к полному ядерному разоружению Корейского полуострова

Вашингтон, 22 июня. Власти США и Китая призвали к полному и необратимому ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон и Пекин совместно призывают провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова. Такое заявление сделал Тиллерсон по итогам переговоров глав дипломатических и военных ведомств США и Китая.

Он подчеркнул, что обе стороны подтверждают свою приверженность осуществлению соответствующих резолюций Совбеза ООН в полном объеме. В частности, он заявил, что США и Китай согласились с тем, что их компании не должны вести бизнес с предприятиями КНДР, оказавшимися под санкциями.

 

#кндр #тиллерсон
Антон Зарубин
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