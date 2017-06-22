Стали известны причины переноса церемонии вручения премии ТЭФИ-2017

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22 июня, Москва. Церемония вручения премии ТЭФИ пройдет в октябре вместо запланированного ранее 27 июня. Об этом сообщил председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой

По его словам, перенос позволит комитету тщательнее отобрать номинантов и финалистов.

«Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет», — приводит слова Швыдкого «Газета.ru».

Напомним, что мероприятие должно было пройти 27 июня. Теперь, как сообщается, оно состоится 3 октября.