Стали известны причины переноса церемонии вручения премии ТЭФИ-2017
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22 июня, Москва. Церемония вручения премии ТЭФИ пройдет в октябре вместо запланированного ранее 27 июня. Об этом сообщил председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой
По его словам, перенос позволит комитету тщательнее отобрать номинантов и финалистов.
«Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет», — приводит слова Швыдкого «Газета.ru».
Напомним, что мероприятие должно было пройти 27 июня. Теперь, как сообщается, оно состоится 3 октября.
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