Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в США

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Вашингтон, 21 июня. В американском городе Техас во время тренировочного полета разбился истребитель F-16. Как пишет ABC News на странице в социальной сети, пилот успел катапультироваться.

Сообщается, что самолет упал, когда совершал взлет с военной базы Эллингтон, расположенной в Хьюстоне. В мэрии Эллингтона уточнили, что пилот получил незначительные повреждения. В районе падения самолета власти объявили эвакуацию. Она продлится шесть часов.

Напомним, в апреле этого года истребитель Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки потерпел крушение в штате Мэриленд. Позже истребитель с авианосца «Карл Винсон» ВМС США разбился в Юго-Восточной Азии. В декабре 2016 года американский истребитель FA-18 рухнул в Тихий океан у побережья Японии.