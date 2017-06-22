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Происшествия
Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в США
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Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в США

0:10  22 Июня 2017
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Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в США

Вашингтон, 21 июня. В американском городе Техас во время тренировочного полета разбился истребитель F-16. Как пишет ABC News на странице в социальной сети, пилот успел катапультироваться.

Сообщается, что самолет упал, когда совершал взлет с военной базы Эллингтон, расположенной в Хьюстоне. В мэрии Эллингтона уточнили, что пилот получил незначительные повреждения. В районе падения самолета власти объявили эвакуацию. Она продлится шесть часов. 

Напомним, в апреле этого года истребитель Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки потерпел крушение в штате Мэриленд. Позже истребитель с авианосца «Карл Винсон» ВМС США разбился в Юго-Восточной Азии. В декабре 2016 года американский истребитель FA-18 рухнул в Тихий океан у побережья Японии. 

#ввс сша
Алия Садыкова
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