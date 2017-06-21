Иракская армия назвала подрыв мечети Мосула историческим преступлением ИГ

В Избранное

Скопировать

Багдад, 21 июня. Иракские военные подтвердили, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.

Мечеть была расположена в старом городе Мосула, где сейчас продолжаются бои с боевиками ИГ. В июле 2014 года главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади выступил именно в этой мечети, провозгласив создание «международного халифата», пишет «Газета.ru».

«Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление - взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет», – гласи сообщение пресс-службы ВС Ирака.

Как сообщают иракские военные, боевики взорвали минарет, когда иракским военным удалось продвинуться вглубь города.

* Организация запрещена на территории РФ.