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Иракская армия назвала подрыв мечети Мосула историческим преступлением ИГ
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Иракская армия назвала подрыв мечети Мосула историческим преступлением ИГ

23:54  21 Июня 2017
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Иракская армия назвала подрыв мечети Мосула историческим преступлением ИГ

Багдад, 21 июня. Иракские военные подтвердили, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.

Мечеть была расположена в старом городе Мосула, где сейчас продолжаются бои с боевиками ИГ. В июле 2014 года главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади выступил именно в этой мечети, провозгласив создание «международного халифата», пишет «Газета.ru».

«Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление - взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет», – гласи сообщение пресс-службы ВС Ирака.

Как сообщают иракские военные, боевики взорвали минарет, когда иракским военным удалось продвинуться вглубь города.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#мосул #ирак #ан-нури
Антон Зарубин
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