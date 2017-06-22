Путин: Содержание программ на российских телеканалах улучшается

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что содержание телепередач российских каналов в последнее время улучшается. Об этом он рассказал на встрече с педагогами.

Педагоги посетовали на отсутствие в эфире телеканалов качественных фильмов, которые помогли бы школьнику с его профессиональной ориентацией.

Путин объяснил, что для получения рейтингов телеканалы показывают «всякую муть». «Все подчинено одному — как обеспечить стоимость одной минуты рекламного времени», — подчеркнул президент. Он также уточнил, что ситуация будет меняться.

Ранее Газета.Ru писала, что фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты.