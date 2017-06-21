Сирия: САА и силы ополчения выбили террористов из района Бир-Касаб под Дамаском

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Дамаск, 21 июня. Террористы были выбиты из района Бир-Касаб в 75 километрах под Дамаском после наступательной операции сирийской армии и сил ополчения. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

Террористы отступили из Бир-Касаба, дав сирийской армии возможность вернуть контроль над близлежащими высотами, позволяющими держать под огнем перемещения противника в этом районе.

Напомним, что от Бир-Касаба идет шоссе до города Думейр в восточных окрестностях Дамаска. Там же располагается база сирийских ВВС.