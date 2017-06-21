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Общество
Дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» направлено в суд
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Дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» направлено в суд

23:38  21 Июня 2017
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Дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» направлено в суд

Москва, 21 июня. Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу против лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева. Об этом рассказал официальный представитель российской генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что дело направлено в Московский городской суд. Напомним, лидера «Шалтай-Болтай» обвиняют во взломе почты шести человек.  Дело выделено в отдельное производство, так как он признал свою вину и раскаялся в содеянном. При этом Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы.

Ранее сообщалось, что два новых подозреваемых взяты под стражу по делу «Шалтая-Болтая».

#хакер
Алия Садыкова
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