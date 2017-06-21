Цена на нефть упала ниже 45 долларов за баррель

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Лондон, 21 июня. Стоимость фьючерсов на поставки нефти марки Brent в августе упала на 2,54 процента и составила 44,85 доллара за баррель. Такие данные следуют из итого торгов на Лондонской бирже ICE.

Данное снижение стоимости является максимальным с ноября 2016 года. Напомним, что 15 ноября 2016 года цена за баррель нефти опустилась до 45 долларов.

Падение цен на нефть привело к росту курса доллара и евро по отношению к рублю. Курс доллара вырос на 0,94% и составил 60,19 рубля. Курс евро вырос на 1,09% и составил 67,06 рублей.