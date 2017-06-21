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Спорт
Фанат в Москве прорвал оцепление, чтобы обнять Роналду
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Фанат в Москве прорвал оцепление, чтобы обнять Роналду

23:28  21 Июня 2017
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Фанат в Москве прорвал оцепление, чтобы обнять Роналду

Москва, 21 июня. Поклоннику португальского футболиста Криштиану Роналду удалось пробиться через ограждения, чтобы обнять спортсмена.

Как пишет RT, видео «встречи» появилось в Сети. Московские любители футбола встретили сборную Португалии у гостиницы после возвращения с матча Кубка конфедераций. Португальцы сыграли против российской команды и победили национальную сборную РФ со счетом 1:0. Победный гол в ворота россиян отправил Роналду.

#роналду
Алия Садыкова
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