Фанат в Москве прорвал оцепление, чтобы обнять Роналду

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Москва, 21 июня. Поклоннику португальского футболиста Криштиану Роналду удалось пробиться через ограждения, чтобы обнять спортсмена.

Как пишет RT, видео «встречи» появилось в Сети. Московские любители футбола встретили сборную Португалии у гостиницы после возвращения с матча Кубка конфедераций. Португальцы сыграли против российской команды и победили национальную сборную РФ со счетом 1:0. Победный гол в ворота россиян отправил Роналду.