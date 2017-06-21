ФАН публикует список отравившихся загадочным алкоголем в Ахтубинске

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Ахтубинск, 21 июня. Федеральное агентство новостей публикует список погибших и пострадавших в результате массового отравления некачественным алкоголем в Ахтубинске.

Компания собутыльников 19 июня нашла на берегу реки канистру со спиртом неизвестного происхождения. Решив употребить его, компания разбавила его водой и пила в течение двух дней. Вечером 20 июня всем участникам застолья стало плохо; они были госпитализированы.

Из-за отравления алкоголем скончались Оксана К. (1976 год рождения), Николай Б. (1995), Алексей К. (1981).

В реанимации по-прежнему находятся Владимир К. (1986) и Николай В. (1995).

Кроме того, алкоголь употребляли несовершеннолетние Сергей Ш. (Брат Оксаны, 2003) и Владислав К. (2002). Они сейчас находятся в педиатрии. По мнению врачей, их жизни вне опасности, так как они выпили существенно меньше остальных.