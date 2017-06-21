Три человека умерли, двое в реанимации после массовой попойки в Ахтубинске

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Ахтубинск, 21 июня. Три человека скончались в Ахтубинске из-за отравления некачественным алкоголем. Еще двое сейчас находятся в реанимации.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в Ахтубинске 21 июня. За два дня до этого компания молодых людей, неоднократно судимых за кражи, нашла на берегу реки Ахтубы десятилитровую канистру со спиртом неизвестного происхождения. Они разбавили его водой и решили выпить.

Употребление алкоголя растянулось на два дня, причем сначала компания пила в квартире одного собутыльника, а затем переместилась к другому. Кроме того, они угостили этим алкоголем младшего брата одного из них, а также его друга.

Вечером 20 июня они все почувствовали себя плохо и были госпитализированы. В итоге три человека умерло, двое взрослых сейчас в реанимации, дети в отделении педиатрии.