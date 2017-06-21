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Ученые: «Мертвые» галактики существуют с самого рождения Вселенной
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Ученые: «Мертвые» галактики существуют с самого рождения Вселенной

23:15  21 Июня 2017
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Ученые: «Мертвые» галактики существуют с самого рождения Вселенной

Москва, 21 июня. Ученые заявили, что «мертвые» галактики существуют с самого рождения Вселенной. Большая часть крупнейших галактик Вселенной лишилась возможности создавать новые звезды около 9 миллиардов лет назад.

Как пишут британские СМИ, исследователи обнаружили пример «мертвой» галактики, меняющий представления об этом процессе. Они изучили малозаметную галактику юной Вселенной MACS2129−1. Эксперты считают, что галактики «умирают» от воздействий черных дыр или столкновений с соседними образованиями. Однако последняя не соответствует этим представлениям.

Исследователям предстоит разгадать тайну ее угасания. 

#ученые
Алия Садыкова
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