Новый трейлер предпоследнего сезона «Игры престолов» был выложен в Сеть

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21 июня, Санкт-Петербург. Создатели знаменитого сериала «Игра престолов» выложили в Сеть второй официальный трейлер седьмого сезона. Первым ролик был опубликован изданием Business Insider.

Двухминутное видео продемонстрировало драконов и белых ходоков, а также подготовку к Великой войне и несколько батальных сцен.

Новые серии будут показаны на канале HBO 16 июля. В новом сезоне, который станет предпоследним для саги, будет семь серий.