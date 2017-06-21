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Новый трейлер предпоследнего сезона «Игры престолов» был выложен в Сеть
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Новый трейлер предпоследнего сезона «Игры престолов» был выложен в Сеть

22:39  21 Июня 2017
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Новый трейлер предпоследнего сезона «Игры престолов» был выложен в Сеть

21 июня, Санкт-Петербург. Создатели знаменитого сериала «Игра престолов» выложили в Сеть второй официальный трейлер седьмого сезона. Первым ролик был опубликован изданием Business Insider.

Двухминутное видео продемонстрировало драконов и белых ходоков, а также подготовку к Великой войне и несколько батальных сцен.

Новые серии будут показаны на канале HBO 16 июля. В новом сезоне, который станет предпоследним для саги, будет семь серий.

#трейлер #играпрестолов
Антон Зарубин
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