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Общество
В Сети появилось видео «прогулок» челябинского подростка по парапету
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В Сети появилось видео «прогулок» челябинского подростка по парапету

22:52  21 Июня 2017  /обновлено: 22:52  21 Июня 2017
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В Сети появилось видео «прогулок» челябинского подростка по парапету

Челябинск, 21 июня. Челябинский экстремал снял хождение по парапету многоэтажки на видео.

Он выложил ролик в Сети.  На кадрах подросток идет по парапету многоэтажного дома в одном из новых микрорайонов Челябинска. При этом он снимает свой поступок на видео, используя селфи-палку.

Пользователи возмутились поступком молодого человека. Нашлись и те, кто его поддержал. 

Ранее сообщалось, что полиция поймала «человека-паука», забравшегося на небоскреб «Москва-Сити».

#челябинск
Алия Садыкова
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