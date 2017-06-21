В Сети появилось видео «прогулок» челябинского подростка по парапету

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Челябинск, 21 июня. Челябинский экстремал снял хождение по парапету многоэтажки на видео.

Он выложил ролик в Сети. На кадрах подросток идет по парапету многоэтажного дома в одном из новых микрорайонов Челябинска. При этом он снимает свой поступок на видео, используя селфи-палку.

Пользователи возмутились поступком молодого человека. Нашлись и те, кто его поддержал.

Ранее сообщалось, что полиция поймала «человека-паука», забравшегося на небоскреб «Москва-Сити».