Россия разделяет опасения миссии ООН относительно блокады Донбасса Киевом

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Женева, 21 июня. Россия разделяет опасения мониторинговой миссии ООН по поводу дискриминационных социально-экономических действий Киева в отношении Донбасса. С таким заявлением выступила на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российский делегации Наталья Золотова.

Она подчеркнула, что введенные Киевом «процедуры верификации» лишили законных пенсий более 400 тысяч украинцев, а новые правила пересечения линии соприкосновения привели к ограничению свободы передвижения на Украине и разделили множество семей. Кроме того, более 900 тысяч человек каждый месяц подвергают себя опасности, пересекая внутреннюю границу.

Кроме того, представители ООН отметили отсутствие улучшений в работе украинской системы правосудия, а также прогресса в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года, пишет «Газета.ru»