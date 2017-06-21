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Общество
При обыске у брюссельского террориста нашли материалы для бомбы
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При обыске у брюссельского террориста нашли материалы для бомбы

22:24  21 Июня 2017
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При обыске у брюссельского террориста нашли материалы для бомбы

Брюссель, 21 июня. При обыске дома у террориста, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, нашли материалы для сборки бомбы.

Об этом сообщила в среду прокуратура Брюсселя. Таким образом, обыск «подтвердил симпатии» мужчины к террористической группировке «Исламское государство»* запрещенной в России. При этом наличие связей преступника с ИГИЛ* не нашли. Полиция изъяла химические вещества и другие компоненты, которые могут быть использованы для производства взрывчатки.

Напомним, взрыв прогремел 20 июня вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Никто не пострадал.

* Организация запрещена на территории РФ.

#брюссель
Алия Садыкова
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