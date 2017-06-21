Сирия: курды заявили о переброске турецких войск в район города Африн

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Дамаск, 21 июня. Подразделения вооруженных сил Турции концентрируются в районе сирийского города Африн. Об этом сообщил представитель курдских отрядов самообороны.

«Турецкая армия собралась в большом количестве в этих районах, готовясь к атаке на Африн, Талль-Рафаат и Шейх Иса, которые контролируют курды с прошлого года», — заявил представитель курдов.

Стоит отметить, что город Африн в провинции Алеппо относится к провозглашенному курдами федеративному району Рожава. Анкара считает курдские объединения в Сирии крылом запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».