Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: курды заявили о переброске турецких войск в район города Африн
Triangle Created with Sketch.

Сирия: курды заявили о переброске турецких войск в район города Африн

21:57  21 Июня 2017
1176

Сирия: курды заявили о переброске турецких войск в район города Африн

Дамаск, 21 июня. Подразделения вооруженных сил Турции концентрируются в районе сирийского города Африн. Об этом сообщил представитель курдских отрядов самообороны.

«Турецкая армия собралась в большом количестве в этих районах, готовясь к атаке на Африн, Талль-Рафаат и Шейх Иса, которые контролируют курды с прошлого года», — заявил представитель курдов.

Стоит отметить, что город Африн в провинции Алеппо относится к провозглашенному курдами федеративному району Рожава. Анкара считает курдские объединения в Сирии крылом запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

#сирия #турция #курды #африн
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть