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Участники массовых протестов в Лондоне устроили потасовку у резиденции Мэй
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Участники массовых протестов в Лондоне устроили потасовку у резиденции Мэй

21:56  21 Июня 2017
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Участники массовых протестов в Лондоне устроили потасовку у резиденции Мэй

Лондон, 21 июня. Участники лондонской акции протеста «День гнева», предприняли попытку применить дымовые шашки у дома главы британского парламента Терезы Мэй. Однако использование пиротехники было пресечено полицией.

Один из активистов попытался зажечь дымовую шашку, но ему помешала полиция. После этого у входа в резиденцию премьер-министра завязалась драка, в результате которой один человек был задержан. Еще несколько человек попытались ворваться в резиденцию, но полиция остановила их.  

Кроме того, несколько сотен человек провели протест у здания парламента, скандируя «Мэй, уходи!» и «Корбин, помоги!» (Джереми Корбин – лидер оппозиционной партии лейбористов).

 

#протест #лондон
Антон Зарубин
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