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Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом, подчеркнув, что изоляция может нанести вред, так как Россия является частью глобального мира.

Во время беседы с учителями выпускных классов в Кремле, Путин подчеркнул важность связей в современном мире. Он напомнил историю Китая, который был одной из ведущих стран мира, однако ввиду изоляции откатился назад.

Путин подчеркнул, что в России идентичность может быть и бурятской, и якутской, и русской, и татарской.