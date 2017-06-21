Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом
Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом, подчеркнув, что изоляция может нанести вред, так как Россия является частью глобального мира.
Во время беседы с учителями выпускных классов в Кремле, Путин подчеркнул важность связей в современном мире. Он напомнил историю Китая, который был одной из ведущих стран мира, однако ввиду изоляции откатился назад.
Путин подчеркнул, что в России идентичность может быть и бурятской, и якутской, и русской, и татарской.
«Но должна быть еще одна общая национальная идентичность. Это то, что нас объединяет. Это то, что у нас есть. Это можно как угодно называть, в том числе и патриотизмом. В этом слове нет ничего дурного. Это любовь к Родине», – заявил президент.