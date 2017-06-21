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Россия
Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом
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Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом

21:50  21 Июня 2017
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Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом

Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин назвал сохранение идентичности в РФ важным вопросом, подчеркнув, что изоляция может нанести вред, так как Россия является частью глобального мира.

Во время беседы с учителями выпускных классов в Кремле, Путин подчеркнул важность связей в современном мире. Он напомнил историю Китая, который был одной из ведущих стран мира, однако ввиду изоляции откатился назад.

Путин подчеркнул, что в России идентичность может быть и бурятской, и якутской, и русской, и татарской.

«Но должна быть еще одна общая национальная идентичность. Это то, что нас объединяет. Это то, что у нас есть. Это можно как угодно называть, в том числе и патриотизмом. В этом слове нет ничего дурного. Это любовь к Родине», – заявил президент.

#путин #россия
Антон Зарубин
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