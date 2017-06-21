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Политика
Косачев: Израиль не собирается вступать в коалиции по Сирии
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Косачев: Израиль не собирается вступать в коалиции по Сирии

22:01  21 Июня 2017
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Косачев: Израиль не собирается вступать в коалиции по Сирии

Иерусалим, 21 июня. Израильская сторона не собирается вступать в коалиции по Сирии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

«Израиль подтвердил нам, что он не участвует и не планирует вступать ни в какие коалиции  — ни в американскую, ни в российскую, он предпочитает здесь действовать по обстоятельствам, самостоятельно», — подчеркнул сенатор в интервью ТАСС, комментируя итоги встречи с членами комиссии израильского парламента по иностранным делам и обороне.

Ранее стало известно о том, что Израиль участвует в консультациях по зонам безопасности в Сирии.

#сирия #израиль
Алексей Громов
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