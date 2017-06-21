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В Знаменске мужчина сошел с ума во время просмотра матча Кубка конфедераций
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В Знаменске мужчина сошел с ума во время просмотра матча Кубка конфедераций

21:50  21 Июня 2017
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В Знаменске мужчина сошел с ума во время просмотра матча Кубка конфедераций

Москва, 21 июня. В Астраханской области мужчина сошел с ума после просмотра одного из матчей Кубка Конфедераций. Инцидент произошел в городе Знаменск. Мужчина пришел к приятелю, чтобы посмотреть трансляцию игры Кубка конфедераций.

Во время просмотра матча у мужчины произошло нервное расстройство. Он заявил, что за ним постоянно следят спецслужбы, после чего схватил гантель выбежал во двор и начал избивать себя на глазах у очевидцев. Позднее мужчина залез на крышу и попытался спрыгнуть с нее.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Когда на место прибыли правоохранители и медики, болельщик начал оказывать им сопротивление, однако сотрудникам полиции удалось его задержать.

#футбол #кубок конфедераций
Алексей Громов
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