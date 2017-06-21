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Новороссия
Донбасс: Минобороны ДНР готово придерживаться объявленного с 24 июня перемирия
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Донбасс: Минобороны ДНР готово придерживаться объявленного с 24 июня перемирия

21:35  21 Июня 2017  /обновлено: 21:36  21 Июня 2017
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Донбасс: Минобороны ДНР готово придерживаться объявленного с 24 июня перемирия

Донецк, 21 июня. Министерство обороны Донецкой народной республики заявило о своей готовности придерживаться объявленного в Донбассе с 24 июня перемирия. Об этом заявил представитель оборонного ведомства.

В эту среду контактная группа по Украине договорилась об установлении режима прекращения огня в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, перемирие будет действовать вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая – с 24 июня по 31 августа.

«Вооруженные силы ДНР придерживаются действующих договоренностей и готовы соблюдать режим прекращения огня с 24 июня», - сказал представитель ведомства.

 

 

 

#днр #донбасс
Антон Зарубин
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