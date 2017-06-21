Донбасс: Минобороны ДНР готово придерживаться объявленного с 24 июня перемирия

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Донецк, 21 июня. Министерство обороны Донецкой народной республики заявило о своей готовности придерживаться объявленного в Донбассе с 24 июня перемирия. Об этом заявил представитель оборонного ведомства.

В эту среду контактная группа по Украине договорилась об установлении режима прекращения огня в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, перемирие будет действовать вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая – с 24 июня по 31 августа.