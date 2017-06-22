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Сирия, 22 июня. Боевики ИГ* восстановили контроль над частью территорий на востоке и на севере Ракки. Армия САР и «Джебхат ан-Нусра»*** вели интенсивные перестрелки на севере провинции Хама. Больше 30 мирных жертв ВВС западной коалиции за сутки в Дейр эз-Зоре и Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли военный бульдозер и троих солдат ранеными в результате обстрела «Джебхат ан-Нусры» к северу от Хамы; стягивают силы к городу Итрия с целью окружить занимаемый боевиками ИГ Акербат и окрестности.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось десятков террористов ранеными и уничтоженными на западной окраине Дейр эз-Зора; отбило у курдов базу к северу от Ракки и значительные части восточных районов города; совершило нападение на иракский город Ар-Рутба, убив несколько десятков военнослужащих армии Ирака и одного мирного жителя.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): потеряла десятки боевиков, мотоциклы, пулеметы и автомашины с вооружением на окраинах Дамаска; подверглась массированным ракетным обстрелам и авиаударам в окрестностях Даръа.

Курды: установили контроль над населенными пунктами Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь на юге от Ракки; возобновили противостояние с армией Турции вблизи города Африн к северо-западу от Алеппо.

Международная коалиция: в результате серии бомбардировок позиций ИГИЛ в городе Ракка и к юго-востоку от Дейр эз-Зора убила в сумме 32 мирных жителя и нанесла ранения еще десяткам гражданских лиц.

Провинция Дамаск

На восточных и южных окраинах Дамаска на протяжении почти всех вчерашних суток было неспокойно. Проправительственные ополченческие отряды, действовавшие при поддержке ВВС Сирии, и исламистские формирования вели перестрелки на окраине восточного района Джобар, а также в ряде других кварталов — Аль-Раваби, Айн Тарма и Бир Аль-Касаба. По информации военного источника в Twitter (@C_Military1), ополченцы-шииты нанесли радикалам серьезный урон в живой силе. Кроме того, были уничтожены три пулеметных гнезда, четыре автомашины с оружием и пять мотоциклов исламистов. Командование Сирийской арабской армии (САА) намеревается освободить Джобар, дабы обезопасить столицу от постоянных обстрелов и атак со стороны антиправительственных группировок.

Накануне, боевики террористического альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг организации «Джебхат Фатх аш-Шам», вели минометный огонь по жилым кварталам столичных районов Аль-Мезза, Джарамана и Аль-Малки на юго-востоке и юго-западе города. Об этом сообщалось на страницах местных активистов в соцсетях Twitter и Facebook.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции к вечеру вспыхнули ожесточенные столкновения между бойцами Сирийских демократических сил (SDF)**** и турецкими военнослужащими, которые продолжают вести незаконные боевые действия на территории САР при помощи боевиков сирийской вооруженной оппозиции. Бои шли вблизи поселений Тобал и Азра в южных окрестностях города Африн, передавал новостной центр Al Manar News. Сведений о потерях сторон до сих пор не поступало. Анкара, действуя заодно с Сирийской свободной армией (ССА)** и «Ахрар аш-Шам», рассчитывает оттеснить курдов как можно дальше от сирийско-турецкой границы. Ранее в этом регионе армия Турции вела полномасштабную военную кампанию «Щит Евфрата» против курдских войск и боевиков «Исламского государства»*.

Провинция Дейр эз-Зор

На западе Дейр эз-Зора — преимущественно в районах Аль-Джабаила и Аль-Панорама — на протяжении минувших суток продолжались столкновения между проправительственными силами и террористами «Исламского государства». Поддерживаемые ВКС России проасадовские бойцы отразили новую серию нападений радикалов, ликвидировав и ранив при этом несколько десятков террористов. Перестрелки между сторонами, кроме того, отмечались вблизи городского кладбища и базы 137-го полка армии САР. Боевики активизировали попытки целиком захватить Дейр эз-Зор, дабы затем перебросить сюда свои отряды из Ракки и Мосула.

Между тем авиация стран западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в прошедшие сутки провела очередной боевой вылет, унесший, тем не менее, жизни нескольких гражданских лиц. Так, ударам с воздуха подвергся населенный пункт Хашам, находящийся на юго-востоке от Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки, сообщал новостной канал в Twitter (@shahed_alep), были убиты 16 местных жителей, еще несколько десятков человек — ранены.

Провинция Даръа

За минувшие сутки ливанская «Хезболла» и правительственные войска нанесли несколько десятков артиллерийских, ракетных и воздушных ударов по опорным пунктам радикалов, занимающих южные районы Даръа и окрестности города. Самым мощным обстрелам подверглись позиции исламистов на окраинах районов Малихат Аль-Аташ и Даръа Аль-Балад на юге столицы провинции, передавал на своей странице в Facebook (@Hosein.Mortada.Press) военный источник. Кроме того, под ударами оказались укрепрайоны боевиков в горном районе Салман к северо-востоку от административного центра. Действующим на юге Даръа отрядам исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) был нанесен значительный урон в технике и численном составе, точные данные о потерях радикалов пока формируются.

Провинция Ракка

Курдские силы, действующие в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона, за минувшие сутки успели заметно продвинуться в захвате территорий в южных предместьях Ракки. Под контроль отрядов SDF и YPG перешли деревни Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь, а также ключевая дорожная развязка на пересечении магистралей М-4 и М-6, передавал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека (SOHR). Таким образом, курдские отряды почти полностью окружили город, отрезав террористам «Исламского государства» все пути отступления из административного центра.

Отряды YPG и «Демократической армии» действовали в этом районе при поддержке ВВС США и их союзников. Однако, как передавал информационный портал Al Manar News, как минимум 14 мирных жителей накануне погибли в результате воздушной операции авиации западной коалиции в районе деревни Касрат Фарадж.

На восточной окраине Ракки курды в минувшие сутки потерпели ряд неудач в ходе неожиданного контрнаступления радикалов ИГИЛ. По данным информационного канала в сети Twitter (@RedditArab), отрядам террористов удалось вернуть под свой контроль 70% территорий района Аль-Битани и 80% Аль-Синаа. Также боевиками террористического формирования была вновь захвачена военная база 17-й дивизии в северо-восточных окрестностях столицы провинции.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» в нарушение режима тишины, установленного в соответствии с меморандумом о создании зон безопасности, накануне вели интенсивные обстрелы опорных пунктов правительственных подразделений недалеко от прифронтового поселения Аль-Массана на севере провинции Хама. Как передавал в сети Twitter (@qutaybahalhomsy) местный активист, огонь велся преимущественно из крупнокалиберных минометов и пулеметов. Под обстрелами трое сирийских военных получили ранения. Кроме того, был ликвидирован бульдозер армии САР.

Чуть позже проправительственные ополченцы и военнослужащие САА открыли ответный огонь из артиллерийских орудий крупных калибров. Ударам подверглись опорные пункты террористов «Ан-Нусры» в южных окрестностях города Аль-Латамина, передавал в соцсети Twitter (@najlaaalsadi) местный источник. Радикалы, пользуясь тем, что освободительная операция бойцов элитного подразделения «Тигры» была приостановлена, активизировали действия, рассчитывая восстановить контроль над утраченными этой весной территориями в регионе.

Тем временем 3-я бригада 5-го штурмового корпуса армии Сирии и проасадовские подразделения накануне утром перебросили еще одну партию подкрепления в район Итрии на восток провинции в преддверии грядущей операции по зачистке территорий внутри треугольника Хама – Пальмира – Ракка. Об этом сообщил военный источник на странице в Twitter (@IvanSidorenko1). Командование планирует выдвинуть силы в наступление со стороны Итрии по направлению к месторождению газа Аль-Шаир, находящегося в восточной части соседней провинции Хомс. Так, правительственная армия рассчитывает окружить стратегически значимый город Акербат и обширные территории вокруг него, занимаемые боевиками ИГИЛ. Напомним, Акербат является для радикалов «Исламского государства» удобным плацдармом для наступления на опорные пункты САА и союзников вблизи ключевого шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, а также в районе залежей нефти и газа под Пальмирой.

Ирак

Иракские войска и проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аль-Шааби» в прошедшие сутки продолжали штурм последних районов Мосула, по-прежнему остающихся в оккупации радикалов «Исламского государства». Накануне части армии Ирака, поддерживаемые с воздуха самолетами ВВС коалиции, с тяжелыми боями вышли к мечети Аль-Нури, расположенной в старой части города, где отмечаются самые мощные очаги сопротивления ИГ. Столкновения также прошли в районе Аль-Шафаа, уже больше чем на половину освобожденном от радикалов. Об этом сообщало информагентство Iraqi Day. Напомним, ранее Мосул считался главным бастионом террористической организации в Ираке.

Отряды «Исламского государства», в свою очередь, провели неожиданную массированную атаку города Ар-Рутба, расположенного близ линии фронта на западе провинции Аль-Анбар недалеко от сирийской границы. На странице новостного канала в соцсети Twitter (@RedditArab) сообщалось о том, что в результате нападения радикалами были убиты десятки военнослужащих правительственных сил Ирака.

Позже стало известно, что в результате действий террористов также погиб местный житель, еще один был тяжело ранен. Об этом сообщал информационный центр Iraqi News. В оккупации террористов все еще находятся значительные территории вдоль границы между САР и Ираком. Силы народной мобилизации ведут наступление на западе страны, намереваясь разбить силы «Исламского государства» на два отдельных анклава.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)