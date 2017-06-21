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Россия
Путин: Приходится стоять с дубиной, чтобы в регионах поднимали зарплату бюджетникам
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Путин: Приходится стоять с дубиной, чтобы в регионах поднимали зарплату бюджетникам

21:28  21 Июня 2017  /обновлено: 21:31  21 Июня 2017
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Путин: Приходится стоять с дубиной, чтобы в регионах поднимали зарплату бюджетникам

Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что ему приходится лично следить за тем, чтобы в регионах повышали зарплату бюджетникам.

Во время встречи учителей выпускных классов с российским президентом в Кремле, один из участников встречи задал Путину вопрос про преподавателей-мужчин. Президент ответил, что один из способов заинтересовать мужчин работой преподавателя – это предложить хорошую зарплату.

По словам президента, идея поднять зарплату педагога до средней по экономике в регионе принадлежала лично ему.  Однако правительство убеждено, что эту инициативу невозможно реализовать.

«Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем… Так и будем дальше делать»,  – подчеркнул Путин.

#путин
Антон Зарубин
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