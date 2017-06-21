Путин: Приходится стоять с дубиной, чтобы в регионах поднимали зарплату бюджетникам
Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что ему приходится лично следить за тем, чтобы в регионах повышали зарплату бюджетникам.
Во время встречи учителей выпускных классов с российским президентом в Кремле, один из участников встречи задал Путину вопрос про преподавателей-мужчин. Президент ответил, что один из способов заинтересовать мужчин работой преподавателя – это предложить хорошую зарплату.
По словам президента, идея поднять зарплату педагога до средней по экономике в регионе принадлежала лично ему. Однако правительство убеждено, что эту инициативу невозможно реализовать.
«Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем… Так и будем дальше делать», – подчеркнул Путин.