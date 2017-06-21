ДНР: ВСУ при обстрелах Донецка используют наступательную тактику США

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Донецк, 21 июня. Пехота ВСУ без прикрытия огнем не идет в атаку. Украинская армия в районе Донецка использует тактику американских войск, сообщил военнослужащий ДНР с позывным «Греня» корреспонденту Федерального агентства новостей.

Очередной виток эскалации конфликта в Донбассе заметно увеличил разницу между жизнью людей в центральной части Донецка и будней жителей пригородов столицы ДНР. Стоит попасть с бульвара Пушкина на самую дальнюю улицу поселка Спартак, как вместо музыки из ресторанов уже слышна мелодия падающих снарядов. Примечательно, что доехать туда из центра Донецка можно за 15 минут.

По словам военнослужащих, прошедшая ночь была достаточно спокойной, несмотря на то, что режим прекращения огня в этом районе ВСУ не соблюдают совсем.

«Вчера прилетали АГС, работали 120-ки, «сапоги». Конечно, когда тут стоят ВСУ – меньше обстрелов, а вот заезжающие батальоны работают по городу по-полной. Наше дело маленькое – мирных жителей защищать. Мы стараемся не отвечать на провокации, и от этого ВСУшники бесятся и стреляют еще больше», — рассказывает Греня.

Несмотря на довольно сильные обстрелы, ВСУ «пробуют почву» периодическими вылазками диверсионных групп. Неделю назад в окрестностях Спартака вооруженными силами ДНР была предотвращена попытка проникновения украинских диверсантов в поселок.

«Перед этим как раз артобстрел был. Так они и работают, по схеме США, — подсмеивается Греня. – Без обстрела пехота не заходит. Если русские привыкли, так сказать, вперед за родину, то у этих не так».

Изменений как таковых, по словам Грени, в этом районе с 2014 года нет: война она и есть война, и обстрелы тут с каждым днем становятся все сильнее. Однако, по большому счету, страдают от них в основном мирные жители, в частности двое детишек, что остались в поселке.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июля.