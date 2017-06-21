Макрон рассказал о своем уважении к Путину

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Париж, 21 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что он с уважением относится к президенту России Владимиру Путину. Об этом Макрон заявил в интервью испанской газете El Pais.

«Я уважаю Владимира Путина. У меня с ним был конструктивный обмен мнениями. У нас есть реальные разногласия, в частности, по Украине, но он увидел, какова моя точка зрения», — сказал Макрон.

Также французский лидер отметил, что для победы над терроризмом необходима поддержка всего международного сообщества, в особенности России.

Напомним, 29 мая в Версале состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Переговоры стартовали в узком составе только при участии помощников и длились почти три часа.