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Сирия, 21 июня. Отряды ИГ* ведут контрнаступление на западе Ракки, активно используя смертников. Группа боевиков ССА** перешла на сторону бойцов SDF**** на севере провинции Алеппо. Боевики-исламисты потеряли ряд опорных пунктов на восточной окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: поддерживали бойцов «Хезболлы» в ходе наступления на позиции радикалов в Даръа; вели ожесточенные бои с исламистами в районах Айн Тарма и Джобар в Дамаске; нанесли авиаудары по укрепрайонам террористов вблизи города Аль-Хула на севере от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило шестерых курдских бойцов в результате снайперского обстрела на западе Ракки; потеряло 15 террористов, оружейный склад и технику в иракских городах Талль-Афар и Хавиджа в результате авиаударов ВВС Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла контроль над своими подземными туннелями, связывающими Восточную Гуту и Дамаск; обстреляла мирные кварталы на севере от Хомса, убив и ранив несколько гражданских лиц.

Курды: подверглись двум атакам террористов-смертников ИГИЛ на западной окраине Ракки.

Сирийская свободная армии (ССА): потеряла одну из бригад, переметнувшуюся на сторону курдов, в провинции Алеппо; вместе с «Тахрир аш-Шам» потеряли в сумме 12 боевиков в боях с «Хезболлой» за контроль над Даръа.

Провинция Дамаск

На восточной окраине Дамаска — в районах Джобар и Айн Тарма — продолжаются ожесточенные столкновения между проправительственными шиитскими отрядами и боевиками незаконных группировок оппозиционного блока. По данным военного источника, предоставленным на его странице в соцсети Twitter (@watanisy), проасадовские бойцы-ополченцы отбили у радикалов ряд зданий к северу от крупнейшей мечети региона. Портал Al Manar News сообщает о нескольких ликвидированных и раненых исламистах, точная информация о потерях пока формируются. Бои в данный момент продолжаются.

Этот же военный источник в Twitter (@watanisy) также передает, что ополченческие отряды захватили несколько туннелей боевиков террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», на окраине пригорода Айн Тарма. Отмечается, что данные подземные ходы ведут к позициям боевиков в Восточной Гуте, где концентрируются мощные силы вооруженной оппозиции. Напомним, антиправительственные формирования используют туннели в военных целях, например, для совершения диверсий и переброски оружия и боеприпасов.

Провинция Алеппо

Согласно данным турецких источников, командир одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) Абу Махер Аль-Хасакави и почти все бойцы из его отряда перешли на сторону Сирийской демократической армии (SDF). Бригада перебежчиков ранее дислоцировалась в районе к северу от города Алеппо.

Напомним, в северной части провинции продолжается вооруженный конфликт между курдскими силами с одной стороны и армией Турции, поддерживаемой боевиками сирийских оппозиционных формирований «Ахрар аш-Шам» и ССА, — с другой. Стороны ведут перестрелки почти ежедневно. Анкара при помощи радикалов намерена не допустить, чтобы у ее южной границы образовался независимый Курдистан.

Провинция Хомс

Боевики-исламисты, дислоцирующиеся в районе города Аль-Хула к северу от Хомса, обстреляли из ракетных установок прифронтовой населенный пункт Курмос, подконтрольный Сирийской арабской армии (САА). Об этом на своей странице в сети Twitter (@ahmadalissa) сообщает местный активист. По его данным, есть жертвы среди гражданского населения. Точная информация о количестве убитых и пострадавших в настоящий момент выясняется. При этом на территории оппозиционного анклава, находящегося на севере от административного центра провинции, действует режим прекращения огня, введенный 6 мая в соответствии с меморандумом о зонах деэскалации.

Как сообщает информационный канал в соцсети Facebook (@pulseofsyria), правительственные ВВС нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков-исламистов в окрестностях Аль-Хулы в ответ на агрессию в отношении мирного населения. В регионе, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры». Напомним, эта группировка неоднократно устраивала теракты и вела обстрелы в мирных районах Хомса и других регионах Сирии.

Провинция Даръа

Как минимум 12 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» и «Свободной армии» были ликвидированы в ходе последних столкновений в окрестностях Даръа, передает новостной портал Pulse of Syria. В операции по зачистке южной половины города, почти целиком оккупированной радикалами, принимают участие подразделения ливанской организации «Хезболла», а также 4-й и 5-й дивизий правительственной армии САР. Тем не менее достичь существенных успехов в освобождении административного центра у союзных войск пока не получается. Проасадовским бойцам удалось лишь отбить часть территории лагеря для беженцев на востоке города.

Как сообщают информационные источники, подконтрольные боевикам «Свободной армии», Саудовская Аравия намерена сформировать на территории Иордании военный штаб по борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по объединению «Тахрир аш-Шам» в южной части провинция Даръа. Важно отметить, однако, что Эр-Рияд при этом спонсирует ряд террористических формирований, действующих в Сирии, с целью дестабилизировать ситуацию в САР.

Провинция Ракка

Согласно сведениям информагентства Al Amaq, подконтрольного боевикам «Исламского государства»*, отряды формирования активизировали контрнаступательные действия на западной окраине Ракки, рассчитывая восстановить контроль над захваченными курдами кварталами. Сообщается, что два террориста-смертника атаковали опорные пункты курдских бойцов Демократических сил Сирии в районе Романия.

Тем временем в соседнем районе Кадисия, который ранее также был захвачен отрядами SDF, участились обстрелы снайперов ИГ. По данным Al Amaq, под огнем боевиков погибли не меньше шести солдат «Демократической армии». Напомним, ранее радикалам ИГИЛ удалось частично выбить курдов из районов Аль-Синаа и Аль-Битани. Кроме того, террористы в очередной раз захватили бывшую базу 137-й дивизии на севере столицы провинции.

Ирак

Иракские ВВС провели серию боевых вылетов в провинциях Киркук и Ниневия в северной части страны. Самым мощным ударам подверглись укрепрайоны террористов «Исламского государства» в окрестностях городов Талль-Афар к западу от Мосула и Хавиджа на западе от Киркука. В первом, согласно данным Iraqi News, были уничтожены 12 радикалов, а также большое количество оружия и взрывчатки. В районе второго города были нейтрализованы три боевика ИГ и оружейный склад группировки.

И Талль-Афар, и Хавиджа уже несколько лет подряд находятся в оккупации террористов. Отмечается, что почти каждый день местные жители, несмотря на угрозы расправы со стороны боевиков, совершают попытки побега из подконтрольных ИГИЛ городов. Радикалы же насильно удерживают гражданское население, используя жителей как живой щит.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)