Илон Маск раскрыл секретные планы SpaceX по колонизации Марса

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Вашингтон, 21 июня. Владелец Space X Илон Маск во время Международной аэрокосмической конференции рассказал, как будет осуществляться колонизация Марса.

По прогнозу Маска, первый полет на Марс человек совершит в 2023 году. Первый миллион жителей Земли будет переселен на красную планету в течение 50–100 лет. Полет одного человека на это расстояние он оценил в 10 миллиардов долларов. Маск намерен снизить эту цену до 200 тысяч долларов.

Он уверен, что в будущем полет на Марс будет занимать всего несколько дней. Первые пилотируемые полеты, по его прогнозу, будут осуществлены уже в 2020-е годы.

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