Невелика победа: почему ликвидация «верховного муфтия» ИГ не дает бонусов коалиции США

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Международной коалиция, возглавляемая США подтвердила, что силами коалиции был уничтожен самопровозглашенный «верховный муфтий» террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) Турки аль-Бинали. Это случилось в ходе авиаудара по городу Маядин 31 мая. Однако сообщения о смерти главного идеолога «ИГИЛ»* (запрещено в РФ) начали появляться еще 1 июня.

Президент информационно-аналитического центра "Религия и общество", кандидат социологических наук Алексей Гришин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) отметил, что смерть «верховного муфтия» еще требует подтверждения:

«Когда есть тело или реальные, существенные доказательства, например, генетическая экспертиза, — это подтвержденная гибель. Потому что, к сожалению многих спецслужб, которые по пять-десять раз объявляют о гибели тех или иных террористов, в этих террористических организациях отработана очень хорошая система маскировки, камуфляжа. Верхушка может иметь двойников, чтобы потом не искали».

По словам эксперта, должность «верховного муфтия» весьма значима, но с боевой точки зрения не такая важная. Это должность исключительно идеологическая и заключается в трактовке тех или иных идеологических исламских постулатов.

«Безусловно, важная фигура, но это не аль-Багдади, который является руководящим символом «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Это и не лидер какой-то маленькой группировки с реальным боевым потенциалом, после смерти которого подчиненные ему люди откажутся дальше воевать. Это общеидеологический лидер».

По словам нашего собеседника, практика показывает, что, когда погибает «верховный муфтий», исламский «ученый» близкого уровня к нему, кто-то из его приближенных или ученик встает на его место. Также возможен вариант с выборами. Эксперт затрудняется сказать, как это будет, потому что до сих пор нет серьезных сведений, какова система выбора верховного муфтия в «ИГИЛ» (запрещено в РФ).

«Если говорить о значимости этой должности, на протяжении последних двух лет в общемировом масштабе он упоминался единичное количесвто раз, в отличие от боевых лидеров. Потеря восполнимая. На роль идеологического лидера имеется много кандидатов из тех, кто не хочет реально воевать, но готов возглавить идеологически тот или иной процесс».

Эксперт не стал бы сравнивать масштаб «верховного муфтия» с масштабом главного пропагандиста Третьего Рейха:

«Он, конечно, не Геббельс, но он имеет возможность издавать фетвы, то есть толковать те или иные положения. Конечно, он ключевой в идеологической борьбе. Например, саудиты или представители других направлений ислама говорят, что «игиловцы» — не мусульмане. Объявляют своего рода такфир, обвинение в неверии, но первым, кто заговорил о том, что такой такфир можно объявлять и взяли тактику обвинения всех в неверии, — это как раз «ученые» «Исламского государства» (запрещено в РФ). Имеется в виду, что они возвели это в ранг того, что на основании такфира людей можно убивать».

Причем, как объясняет эксперт, обвинить в такфире можно любого мусульманина на основании того, что он якобы «неправильно» ходит в мечеть, «неправильно» молится, пропускает намаз.

Такфиристы — это люди, которые присвоили себе право обвинять других в неверии. И в этом смысле, в обосновании возможности объявления такфира, исламские «ученые» и «верховный муфтий» — ключевые люди, потому что они обосновывают возможность применения ислама в том виде, в котором применяет его «Исламское государство» (запрещено в РФ).

«На этом их функции заканчиваются. Они только объясняют, подсказывают, рассказывают, печатают, а , ежедневной, практической, боевой работой, они фактически не занимаются. Возникают какие-то моменты, они снова обосновывают. Функции не руководящие. Практической же работой занимаются совершенно другие лица, но на основе тех постулатов, которые вырабатываются их так называемыми «учеными». Поэтому я не думаю, что нанесен какой-то существенный урон террористической группировке, хотя с каждой гибелью лиц такого рода приближается победа здравого смысла победа цивилизации над варварством».

Международная коалиция в своем заявлении, кроме прочего, отвела «верховному муфтию» роль вербовщика в террористы иностранных граждан. Но наш собеседник объясняет, что это не совсем так:

«Идеологический орган, основной разъясняет всем, почему его ислам самый правильный. Естественно это становится основой для вербовочного процесса. Он обосновывает, а уже другие подразделения, боевые, вербовочные, на основе этого постулата рекрутируют новых боевиков «ИГИЛ» (запрещено в РФ). Муфтий же не спускается до организации, это (в кавычках) «полусвятой» человек, который начитывает умные мысли».

Таким образом, в функции «великого муфтия» не входит руководство боевыми подразделениями, которые ведут вербовочную работу. Хотя формально можно говорить о том, что без обоснований «верховного муфтия» вербовочной работы бы и не было.

«В частности, он обсуждал вопрос о гибели мусульман во время терактов. А мусульманам нельзя убивать мусульман, особенно детей, и большинство псевдо-ученых «ИГИЛ» (запрещено в РФ) пришли к выводу, что в этом случае эти невинные мусульманские жертвы якобы приравниваются к воинам Аллаха и считаются погибшими на поле боя во имя веры».

Андрей Гришин резюмирует, что, с одной стороны, фигура «верховного муфтия» в идеологии ключевая, но с другой стороны дефицита в исламских «ученых» у «ИГИЛ» (запрещено в РФ) нет:

«Поэтому я бы не относил это к великим победам, тем более, что смерть еще не доказана».

* Организация запрещена на территории РФ.