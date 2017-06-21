Новый кабинет министров сформирован во Франции

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Париж, 21 июня. Правительство Франции сформировано в новом составе после перестановок по итогам парламентских выборов, которые состоялись 18 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Изначально отставка кабмина носила технический характер, однако после ряда политических скандалов правительство были вынуждены покинуть сразу четыре министра, на смену которым пришли другие политики. Министром обороны назначена Флоранс Парли, а министерство юстиции возглавила Николь Беллубе.

Второй тур выборов в Национальное собрание состоялся 18 июня. Победу одержало пропрезидентское движение «Республика на марше», выступающее блоком с центристами из «Демократического движения. Крупнейшей оппозиционной фракцией стали правоцентристы – «Республиканцы».