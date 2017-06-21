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Путин одобрил идею о встречах деятелей культуры со школьниками
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Путин одобрил идею о встречах деятелей культуры со школьниками

21:23  21 Июня 2017
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Путин одобрил идею о встречах деятелей культуры со школьниками

Москва, 21 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу, посвященную организации встреч выдающихся деятелей культуры со школьниками.

«Это несложно. Надо это сделать. Это все стоит копейки, а результат может быть очень хорошим», — подчеркнул глава государства в рамках диалога с руководителями выпускных классов общеобразовательных учреждений.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на необходимость дополнительной настройки системы образования в стране.

#путин
Алексей Громов
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