Путин одобрил идею о встречах деятелей культуры со школьниками
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Москва, 21 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу, посвященную организации встреч выдающихся деятелей культуры со школьниками.
«Это несложно. Надо это сделать. Это все стоит копейки, а результат может быть очень хорошим», — подчеркнул глава государства в рамках диалога с руководителями выпускных классов общеобразовательных учреждений.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на необходимость дополнительной настройки системы образования в стране.
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