Путин одобрил идею о встречах деятелей культуры со школьниками

Москва, 21 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу, посвященную организации встреч выдающихся деятелей культуры со школьниками.

«Это несложно. Надо это сделать. Это все стоит копейки, а результат может быть очень хорошим», — подчеркнул глава государства в рамках диалога с руководителями выпускных классов общеобразовательных учреждений.