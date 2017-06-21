Путин: Власти могли выделить Севастополю в три раза больше средств на ремонт дорог

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что власти были готовы выделить Севастополю в три больше денег для строительства дорого, однако на данный момент субъект не смог бы полноценно освоить такую сумму.

Путин подчеркнул, что в Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом.

«Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но вы не сможете освоить. Нет такого количества строительных организаций... чтобы никто не растырил и не своровал», – заявил российский президент во время беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.