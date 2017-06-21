В тени санкций: как срыв встречи Рябкова и Шеннона повлияет на отношения РФ и США

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МИД РФ отменил двухсторонние консультации с США из-за введения новых санкций. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон планировали встретиться для обсуждения нормализации отношений между двумя странами. Как заявил сам Рябков, «после вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

В тени санкций

Политолог Александр Гусев, впрочем, уверен, что встреча двух замминистров не состоялась вовсе не из-за санкций. В том, что американские санкции будут расширены, в последние месяцы не сомневался уже никто. Ни для американских, ни для российских дипломатов новый пакет санкций от Минфина США не стал неожиданностью. Так почему же тогда сорвалась консультация Шеннона и Рябкова?

«На полях саммита G20 в немецком Гамбурге 7 июля состоится встреча президентов США и России. Да, эта встреча официально еще не согласована. Никто не знает, встретятся ли Путин с Трампом за завтраком, в коридорах международного саммита или же за закрытыми дверями. Также нельзя наверняка говорить, насколько долгой и обстоятельной она будет. Тем не менее в том, что она произойдет сомневаться не приходится», — отмечает директор Института стратегического планирования.

В сравнении с президентами двух стран Рябков и Шеннон — рабочие лошадки международной дипломатии. Ни в дипломатическом ведомстве США, ни в российском МИД до сих пор ничего конкретного не говорят о том, что именно Путин и Трамп будут обсуждать в кулуарах G20, и это не случайно. Скорее всего, повестка грядущей встречи президентов сформирована еще не до конца. Значит, замминистра иностранных дел и заместителю госсекретаря сейчас, по сути, не о чем говорить. О чем бы они там не договорились между собой, это не будет ничего значить в свете более масштабных соглашений, которые потенциально могут быть достигнуты между Путиным и Трампом.

«В этом смысле отмена встречи из-за санкций — лишь повод», — поясняет эксперт.

США тянут время

Как мы видим по многим реляциям из нашего МИД, Россия готова встретиться с США на высшем уровне в любое время. Об этом неоднократно говорили и Сергей Лавров, и его заместители. Поступали схожие сигналы и из администрации президента.

«Но Белым дом во главе с самим американским президентом эту встречу старательно откладывают. Почему? Я думаю, что Трамп до сих пор не готов к обсуждению с Путиным целого ряда насущных проблем. Прежде всего, он не готов говорить о Сирии и Донбассе. В общем-то, это и неудивительно. Трамп еще не оброс политическим жирком. Встречаться с таким опытным государственным лидером, каким является Владимир Путин, Трамп попросту не может. Может, он готов обсуждать экономические вопросы как бизнесмен, но для обсуждения политических вопросов опыта у него еще мало», — привел свою точку зрения Гусев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Рабочие лошадки

Если бы ситуация обстояла иначе, и у Трампа действительно была готова программа к встрече с Путиным, то, конечно же,консультации Рябкова и Шеннона никто бы не отменял, несмотря ни на какие санкции. «Всегда, когда вопросы для встречи глав двух государств уже согласованы, и повестка дня определена, большому событию предшествуют именно что встречи таких рабочих лошадок, как заместители министров. Тогда им поручают утрясти какие-то рабочие вопросы и тем снизить загруженность основных переговоров. Тем не менее, когда формат встречи президентов не очень ясен, то и рабочим лошадкам встречаться не в пору», — резюмирует Александр Гусев.

Неопределенное будущее

И во времена Билла Клинтона, и во времена Джорджа Буша-младшего, и во времена Обамы было много моментов, когда американо-российская дипломатия замирала на несколько недель или даже на месяц в преддверии большого события. Сейчас встреча Путина и Трампа — такое событие.

«На 90% процентов уверен, эта встреча состоится. Если президенты придут к какому-то соглашению, то после этого заработают и дипломатические машины обеих стран. Не договорятся — значит, никакого взаимодействия не будет, и никакие консультации этому не помогут», — подводит итог Александр Гусев.