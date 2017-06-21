Путин рассказал, как создавался фильм Стоуна

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов рассказал, что фильм американского режиссера Оливера Стоуна о нем снимали на ходу.

Путин отметил, что документальный фильм о нем Стоун снимал на ходу. Президент даже не помнит, что говорил американскому режиссеру.

«Мне говорят: вот Стоун хочет сделать. Я говорю: ну пускай делает, — рассказал президент. — Я потом у него спросил: Вам морду еще не били? Он говорит: нет».

Путин предупредил режиссера, что опасность может быть впереди.

«По сути, сейчас это происходит», — заметил глава государства.

Ранее Стоун прокомментировал видео о работе ВКС РФ в Сирии, которое ему продемонстрировал Путин.