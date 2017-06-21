Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин рассказал, как создавался фильм Стоуна
Triangle Created with Sketch.

Путин рассказал, как создавался фильм Стоуна

20:58  21 Июня 2017  /обновлено: 21:10  21 Июня 2017
442

Путин рассказал, как создавался фильм Стоуна

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов рассказал, что фильм американского режиссера Оливера Стоуна о нем снимали на ходу.

Путин отметил, что документальный фильм о нем Стоун снимал на ходу. Президент даже не помнит, что говорил американскому режиссеру.

«Мне говорят: вот Стоун хочет сделать. Я говорю: ну пускай делает, — рассказал президент. — Я потом у него спросил: Вам морду еще не били? Он говорит: нет».

Путин предупредил режиссера, что опасность может быть впереди.

«По сути, сейчас это происходит»,  — заметил глава государства.

Путин рассказал, как создавался фильм Стоуна

Ранее Стоун прокомментировал видео о работе ВКС РФ в Сирии, которое ему продемонстрировал Путин.

#путин #стоун
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть