Сирия: правительственные войска выбили боевиков из пяти районов Дамаска

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Дамаск, 21 июня. Подразделения Вооруженных сил Сирии выбили террористов из пяти районов в юго-восточном пригороде Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Сирийским войскам удалось вернуть под свой контроль районы Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате ожесточенных столкновений террористы понесли ощутимые потери.

В военной операции была задействована авиация и артиллерии сирийской армии. Бои продолжались на протяжении последних двух дней. Активная фаза операции завершилась сегодня утром.