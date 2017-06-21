Путин рассказал, как сделал выбор между профессиями летчика и разведчика

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов рассказал, почему решил стать разведчиком.

Путин рассказал, как сделал выбор будущей профессии. По словам главы государства, он также рассматривал профессию летчика.

«Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел, — вспоминал Путин. — Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь».

Однако будущий президент решил, что это будет неинтересно, и продолжил поиски. Он даже зашел в приемную КГБ СССР.

«Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было, — поделился президент воспоминаниями. — Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо».

Он отметил, что там ему посоветовали сначала получить юридическое образование, закончить вуз. Так Путин и поступил.

Путин ранее объяснил, к какому труду следует привлекать школьников.