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Новости Сирии
Чечня направит гумпомощь 10 тысячам семей и сиротам в Сирии
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Чечня направит гумпомощь 10 тысячам семей и сиротам в Сирии

20:43  21 Июня 2017
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Чечня направит гумпомощь 10 тысячам семей и сиротам в Сирии

Грозный, 21 июня. Десять тысяч сирийских семей с детьми погибших военных получат гуманитарную помощь от Чечни. Об этом сообщил представитель регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова в Сирии Турко Даудов.

Он пояснил, что уже несколько лет фонд оказывает гуманитарную помощь жителям Сирии, а также сирийским беженцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«В этот священный месяц Рамадан фонд проводит благотворительную акцию, раздавая гуманитарную помощь детям-сиротам», — сказал Даудов.

Он также добавил, что 10 тысяч семей получат помощь в виде продуктов питания во всех провинциях Сирии, включая Алеппо, Дамаск и Латакию.

#сирия #дамаск #чечня
Алексей Громов
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