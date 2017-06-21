Путин обсудил с учителями повышение эффективности образования в России

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Москва, 21 июня. Необходимо рассмотреть вопросы дополнительной настройки системы образования в России, которые бы позволили ей работать эффективнее, заявил президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителям выпускных классов.

Президент отметил, что в настоящее время появилось огромное количество новых методик и способов обучения. Путин констатировал, что все они накладывают отпечаток на работу преподавателей и ее результаты.

«Предлагаю поговорить по всем составляющим — как чувствуете, как год прошел, какие есть соображения, что можно было бы сделать дополнительно профильному министерству, как настроить дополнительно систему образовательную школьную, чтобы она работала еще более эффективно», — предложил глава государства.

Ранее Путин объяснил, к какому труду следует привлекать школьников.