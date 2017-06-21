Донбасс и Киев завершили процесс верификации пленных – Дейнего

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Минск, 21 июня. Представители народных республик Донбасса и Украины завершили процесс верификации военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Работа подгруппы по гуманитарным вопросам в основном была сосредоточена на верификации и выходе на согласование списков для обменов по формуле «всех на всех». Верификация, по оценке сторон, завершена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что представители ЛНР не могут получить от Киева информацию о 170 военнопленных. По данным властей ЛНР, на Украине распространена практика, когда пленных выпускают под подписку о невыезде, а потом снова арестовывают, после чего дают реальные сроки и помещают в тюрьму.