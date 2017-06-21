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Путин назвал невосполнимой утратой смерть разведчика КГБ Дроздова
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Путин назвал невосполнимой утратой смерть разведчика КГБ Дроздова

20:27  21 Июня 2017
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Путин назвал невосполнимой утратой смерть разведчика КГБ Дроздова

Москва, 21 июня. Смерть известного руководителя советской нелегальной разведки КГБ СССР Юрия Дроздова является невосполнимой утратой, заявил президент России Владимир Путин.

Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью Дроздова на 92-м году жизни.

«Кончина Юрия Ивановича — большая, невосполнимая утрата для его близких, коллег, друзей, для всех, кто знал и ценил этого замечательного человека и настоящего патриота», — цитируют российского президента в пресс-службе Кремля.

Путин назвал невосполнимой утратой смерть разведчика КГБ Дроздова

Дроздов умер утром 21 июня в реанимации. Разведчик попал в госпиталь с травмой ноги, а затем у него начались проблемы с легкими.

#путин #дроздов
Катерина Тимошенская
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