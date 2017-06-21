Путин назвал невосполнимой утратой смерть разведчика КГБ Дроздова

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Москва, 21 июня. Смерть известного руководителя советской нелегальной разведки КГБ СССР Юрия Дроздова является невосполнимой утратой, заявил президент России Владимир Путин.

Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью Дроздова на 92-м году жизни.

«Кончина Юрия Ивановича — большая, невосполнимая утрата для его близких, коллег, друзей, для всех, кто знал и ценил этого замечательного человека и настоящего патриота», — цитируют российского президента в пресс-службе Кремля.

Дроздов умер утром 21 июня в реанимации. Разведчик попал в госпиталь с травмой ноги, а затем у него начались проблемы с легкими.