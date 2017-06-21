ЛНР готова приступить к отводу подразделений у Станицы Луганской 26 июня

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Луганск, 21 июня. Народная милиция ЛНР готова 26 июня провести разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, Народная милиция ЛНР уже 70 раз предпринимала попытки реализовать взятые на себя обязательства и произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, однако украинская сторона каждый раз саботировала процедуру отвода.

«Мы по-прежнему не отказываемся от своих обязательств и 26 июня мы будем вновь готовы осуществить разведение сил на участке у Станицы Луганской», — сказал Марочко.

Он также добавил, что отвод сил возможен лишь при условии «зеркального» выполнения аналогичных действий украинской стороной.