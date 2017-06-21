Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР готова приступить к отводу подразделений у Станицы Луганской 26 июня
Triangle Created with Sketch.

ЛНР готова приступить к отводу подразделений у Станицы Луганской 26 июня

20:16  21 Июня 2017
837

ЛНР готова приступить к отводу подразделений у Станицы Луганской 26 июня

Луганск, 21 июня. Народная милиция ЛНР готова 26 июня провести разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, Народная милиция ЛНР уже 70 раз предпринимала попытки реализовать взятые на себя обязательства и произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, однако украинская сторона каждый раз саботировала процедуру отвода.

«Мы по-прежнему не отказываемся от своих обязательств и 26 июня мы будем вновь готовы осуществить разведение сил на участке у Станицы Луганской», — сказал Марочко.

Он также добавил, что отвод сил возможен лишь при условии «зеркального» выполнения аналогичных действий украинской стороной.

#минские соглашения #лнр #станица луганская
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть