Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Госдеп США объяснил решение о расширении санкций против РФ
Triangle Created with Sketch.

Госдеп США объяснил решение о расширении санкций против РФ

20:38  21 Июня 2017
754

Госдеп США объяснил решение о расширении санкций против РФ

Вашингтон, 21 июня. Расширение санкционных списков в США направлено на пресечение попыток обхода американских санкций. Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт.

«Пакет санкций… был разработан для того, чтобы пресечь попытки обхода наших санкций и привести американские меры в соответствие с теми, которые ввели наши международные партнеры», — указано в заявлении дипломата.

Ранее стало известно о том, что российская сторона отказалась от консультаций с Вашингтоном по вопросам двухсторонних отношений.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть