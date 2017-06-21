Госдеп США объяснил решение о расширении санкций против РФ

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Вашингтон, 21 июня. Расширение санкционных списков в США направлено на пресечение попыток обхода американских санкций. Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт.

«Пакет санкций… был разработан для того, чтобы пресечь попытки обхода наших санкций и привести американские меры в соответствие с теми, которые ввели наши международные партнеры», — указано в заявлении дипломата.

Ранее стало известно о том, что российская сторона отказалась от консультаций с Вашингтоном по вопросам двухсторонних отношений.