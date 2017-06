Поддержка курдов погубит США: экс-посол в Дамаске предсказал американским военным провал в Сирии

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи U.S. Will Lose Syria to Iran and Abandon Kurdish Allies, Former Ambassador Says («США «проиграют» Сирию Ирану и откажутся от курдских союзников, сказал бывший посол»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Newsweek.

По словам бывшего посла США в Сирии, сирийское правительство и его союзники, включая Иран, в конечном итоге нейтрализуют попытки Соединенных Штатов по обеспечению себе влияния в стране, а курдские бойцы, вероятно, заплатят за то, что были на стороне президента Дональда Трампа и его администрации.

Посол в Сирии Роберт Форд, работавший при бывшем президенте США Бараке Обаме, рассказал в интервью базирующейся в Лондоне арабоязычной газете Asharq Al-Awsat, что «Обама не оставил администрации Трампа возможностей для достижения своих целей» — победить военную группировку «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и пресечь закрепление Ирана в регионе. В то время как Иран и Россия поддерживают сирийского президента Башара Асада и защищают его от группировок вооруженной оппозиции и террористов, которые пытаются устроить в САР военный переворот, США поддерживают незаконную коалицию — Демократические силы Сирии (SDF), — состоящую в основном из курдов, но включающую также другие этнические меньшинства и арабов. Несмотря на недавние успехи оппозиционных групп в штурме города Ракка, который является де-факто «столицей» ИГИЛ, Форд сказал, что для планов США свергнуть Асада и бороться с успехами Ирана в Сирии «все кончено».

«Иран будет развивать свой успех», — заявил Форд, высказывая свои предположения о том, как будут выглядеть линии фронта в ближайшие несколько лет: Асад со своим «опорный пунктом» на западе, и Иран, поддерживающий проправительственные силы, которые, как он предсказал, в конечном итоге заставят США уйти из восточной Сирии. Это будет примерно так же, как было с поддерживаемыми Ираном шиитскими вооруженными формированиями «Хезболлы» в Ливане в 1980-х годах.

Форд предположил, что сирийский лидер, который, по его мнению, вышел победителем из сложившегося положения, вряд ли столкнется с какими-либо обвинениями, связанными с военными преступлениями. «Возможно, лет через 10 он вернет всю страну», — добавил Форд.

На снимке, представленном SANA 13 июня 2017 года, силы, поддерживающие сирийского президента Башара Асада, объявляют о победе и размахивают сирийским национальным флагом на танке в районе Аль-Бадиа на юго-востоке сирийской пустыни.

Продвижение проправительственных сил против боевых группировок ИГИЛ в направлении иракской границы и города Дейр эз-Зор, находившегося под осадой ИГИЛ с 2014 года, было сорвано присутствием спецназа США и союзных группировок в южной Сирии.

Форд откровенно говорил о том, что, по его мнению, Вашингтон допустил ряд серьезных ошибок в начале кризиса в Сирии в 2011 году. Он напомнил, что был категорически против решения Обамы и Хиллари Клинтон, бывшей в то время госсекретарем, публично призвать Асада оставить власть во время массовых демонстраций против сирийского правительства. По его словам, он знал, что одобрение США побудит определенные силы поднять оружие против правительства в ожидании интервенции со стороны вооруженных сил США, как это было в Ираке, чтобы помочь им. Форд не верил, что США станут предоставлять им помощь.

Когда оппозиция, которая также получала поддержку от Турции и таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия и Катар, начала широкомасштабный мятеж против правительства, ЦРУ, в конечном итоге, решило обучать и оснащать некоторые повстанческие группировки. После того, как об этой политике стало известно, Форд в 2014 году отметил, что действия США «не соотносятся с происходящим», поскольку Россия и Иран выделяют большое количество ресурсов для защиты Асада, что куда большее, чем США готовы выделить для боевиков. Многие инсургенты впоследствии вошли в состав или были поглощены более радикальными суннитскими военными группировками, такими как ИГИЛ и «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Когда джихаджисты стали занимать все более высокое положение среди сирийских боевиков, США сместили вектор своих действий в сторону искоренения ИГИЛ и стали поддерживать Демократические силы Сирии. Многие курды изначально поддерживали мятеж против Асада, надеясь, что это даст им возможность создать автономную курдскую область на севере Сирии, в некоторой степени похожую на таковую в иракском Курдистане. Тем не менее, SDF, как оказалось, должны были вступить в противостояние с ИГИЛ, сирийскими группами вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Турцией, которая уже давно пытается подавить курдский национализм в регионе.

Предыдущий посол в Сирии от США Форд назвал доверие курдов США их «самой большой ошибкой», заявив, что, в конечном итоге, Вашингтон откажется от них в угоду достижения других региональных целей.

Демократические силы Сирии в противостоянии между проправительственными и антиправительственными силами в основном сохраняли нейтралитет. Однако между США и проправительственными силами нарастает напряжение.

После недавних столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами SDF последовало решение США о том, чтобы сбить сирийский военный самолет, который, по утверждению США, находился слишком близко к позициям курдов — событие, аналогичные которому ранее не происходили. По словам Форда, поддержка США будет страшной ошибкой для курдов. Он сказал, что поддержка США курдов исчезнет так же, как было в случае с вторжением в Ирак, как после поражения ИГИЛ в Ракке и других местах.

* Организация запрещена на территории РФ.