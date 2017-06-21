Путин объяснил, к какому труду следует привлекать школьников

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что школьников нужно привлекать к труду, связанному с творчеством.

На встрече президента с классными руководителями выпускных классов был затронут вопрос о трудовом воспитании. Учителя отметили, что школьникам вновь стоит самостоятельно мыть полы и доску в классах.

«С вами согласен, труд воспитывает… — поддержал Путин. — Но полы мыть все-таки должны люди, которые за это деньги получают. Детей надо привлекать к элементарному, но творческому труду».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудит с классными руководителями особенности воспитательной работы со старшеклассниками.