Американский профессор: Путину надо жестко наказать США за сбитый в Сирии Су-22

Недальновидный американский летчик сбил сирийский истребитель, который атаковал ИГИЛ* («Исламское государство»* ИГ*, группировка запрещена в РФ — прим.). Этим США подтвердили, что не борются с ИГИЛ, как утверждают в Вашингтоне, а защищают «Исламское государство» — своего агента, отправленного в Сирию по приказу Обамы и Хиллари, чтобы свергнуть сирийское правительство.

Такую точку зрения высказывает американский политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts), придерживающийся достаточно нетрадиционных взглядов.

Его статья «Еще один шаг к опустошительной войне. Притворство Вашингтона в борьбе с ИГИЛ» (Another Step Toward A Devastating War. Washington’s Pretense that It is Fighting ISIS) опубликована 21 июня в Global Research. Перевод этого достаточно спорного материала представляет Федеральное агентство новостей.

Генерал Майкл Флинн рассказал в телевизионном интервью, что Барак Обама и Хиллари Клинтон, несмотря на его возражения как директора разведывательного управления министерства обороны, приняли «волевое решение» направить ИГИЛ в Сирию.

Вашингтон притворяется, что борется с ИГИЛ, чтобы иметь повод для незаконного присутствия в сирийском конфликте. Россия и Иран находятся в Сирии на законных основаниях, так как были приглашены туда избранным правительством. Американцы присутствуют там без приглашения как военные преступники. В соответствии с международным правом, установленным самими американцами, начинать агрессию против страны, которая ничем вам не угрожала, — военное преступление.

Поэтому, чтобы присутствовать в Сирии, Вашингтон должен притворяться, что борется с терроризмом, а не поддерживает его. Указаний на притворство было много, и теперь, когда американский летчик доказал, что США находятся в Сирии для поддержки своего агента ИГИЛ, даже журналистка Мегин Келли не может честно заявить, что верит, будто Вашингтон борется с ИГИЛ.

Русские, сирийцы и иранцы знали это с самого начала. Однако ложь Вашингтона стала очевидной, когда американский летчик выстрелил в небо, сбив сирийский истребитель.

Вашингтон, конечно, будет лгать сквозь зубы. Он будет утверждать, что это был «боец коалиции», то есть, кто-то другой управлял американским F-18. Или они будут утверждать, что сирийский истребитель «атаковал женщин и детей», или «поселение трансгендеров», или «родильное отделение для женщин, изнасилованных «жестокими войсками» Асада». Вашингтон превратит агрессивное военное преступление в героическую оборону неповинных жертв.

Один вопрос: слабоумный пилот принял решение в одиночку или же это спланированная провокация военного командования, чтобы начать конфликт между США и Россией, не дав президенту Дональду Трампу никакой возможности урегулировать напряженность в российско-американских отношениях?

Мы не знаем, действовал ли пилот по собственному усмотрению или по приказу.

Однако мы точно знаем, что России это не понравилось. Министерство обороны РФ заявило, что рассматривает это решение американского командования как намеренное нарушение Соединенными Штатами обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, подписанного 20 октября 2015 года.

Вот это сюрприз! Американцы нарушили еще одно соглашение, подписанное Вашингтоном с Россией.

Возможно, русские наконец-то поняли, что соглашение с Вашингтоном бессмысленно в лучшем случае, и ордер на смерть — в худшем. Министерство обороны РФ сообщило, что Россия прекращает все контакты с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе. Кроме того Минобороны РФ заявило, что российская ПРО будет перехватывать любой самолет в зоне операции российских воздушно-космических сил (ВКС РФ) в Сирии.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Другими словами, Россия объявила бесполетную зону над всей территории Сирии, где сейчас работают сирийские и российские силы.

Так как именно Москва, а не Вашингтон имеет превосходство в воздухе в Сирии, все, что требуется, это один недалекий американский пилот, который будет подстрелен в воздухе. И тогда Соединенным Штатам придется либо отступить, либо ошибиться. И они выберут второе.

В Вашингтоне нет разведки. Только спесь и высокомерие. За четверть века, которые я провел там, я видел лишь глупейших людей.

Я думаю, что Россия победит, потому что в России есть умные лидеры, а в США их нет.

Россия и Сирия давно выиграли бы войну, если бы Москва не делала бы безуспешных попыток договориться с Вашингтоном.

Несмотря на доказательства, правительство РФ до последнего надеялось, что сможет договориться с Вашингтоном, чтобы вместе победить терроризм. Это была напрасная надежда.

Терроризм в Чечне был спровоцирован Соединенными Штатами. Российскому правительству пора осознать, что нет независимых террористов. Терроризм — это оружие Вашингтона. Как российское правительство может заключать пакт о борьбе с терроризмом со страной, которая использует терроризм как оружие против России?

Владимир Путин — знающий, сильный и умелый руководитель страны. Возможно, единственный в мире. Он является моральным лидером, который выступает против войны и хочет лучшего для всех стран. Вашингтон полагает, что Путин — очередной человек, которого можно обвести вокруг пальца. Но это не так, и это может привести к войне. Если бы Путин бросил вызов и объявил, что «если вы хотите войны, то она начнется через 30 минут», Россию сразу же восприняли бы всерьез.

Я восхищаюсь Путиным. Но я считаю, что вместо парирования агрессии Вашингтона Путин сам должен занять агрессивную позицию и заставить Европу и США прийти к нему в поисках решения.

* Организация запрещена на территории РФ.