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Политика
Постпред РФ Воронков назначен заместителем генсека ООН
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Постпред РФ Воронков назначен заместителем генсека ООН

20:01  21 Июня 2017
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Постпред РФ Воронков назначен заместителем генсека ООН

Нью-Йорк, 21 июня. Представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Владимира Ивановича Воронкова из РФ заместителем генерального секретаря», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 16 июня 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно одобрила создание нового органа - Контртеррористического управления ООН. В состав нового ведомства передаются персонал и ресурсы канцелярии Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Контртеррористического центра ООН, а также часть ресурсов из департамента по политическим вопросам Секретариата ООН.

#оон #постпред рф
Алексей Громов
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