Решение о продлении антироссийских санкций будет принято после саммита Совета ЕС

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Брюссель, 21 июня. Евросоюз примет официальное решение о продлении антироссийских санкций после саммита Совета ЕС, который пройдет 22–23 июня.

Согласно предварительным данным, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель представят свежую информацию, посвященную реализации соглашений по Донбассу.

«Это, как ожидается, приведет к официальному решению касательно пролонгации экономических санкций в дни, следующие за саммитом», — отметили в Брюсселе.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Российской Федерации отреагируют на решение Соединенных Штатов Америки о расширении санкций.