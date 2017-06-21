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Политика
Решение о продлении антироссийских санкций будет принято после саммита Совета ЕС
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Решение о продлении антироссийских санкций будет принято после саммита Совета ЕС

20:17  21 Июня 2017
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Решение о продлении антироссийских санкций будет принято после саммита Совета ЕС

Брюссель, 21 июня. Евросоюз примет официальное решение о продлении антироссийских санкций после саммита Совета ЕС, который пройдет 22–23 июня.

Согласно предварительным данным, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель представят свежую информацию, посвященную реализации соглашений по Донбассу.

«Это, как ожидается, приведет к официальному решению касательно пролонгации экономических санкций в дни, следующие за саммитом», — отметили в Брюсселе.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Российской Федерации отреагируют на решение Соединенных Штатов Америки о расширении санкций.

#санкции #ес #рф
Алексей Громов
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