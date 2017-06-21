Новости ДНР и ЛНР: «хлебное перемирие» в Донбассе, проблемы с водой в Луганске, Киев тянет время в Минске

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Новороссия, 21 июня. Украина и народные республики заключили перемирие на сезон уборки урожая. Киев перекрывает поставки воды в ЛНР. Украинские представители уходят от обсуждения ключевых положений «Минска-2». Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

«Хлебное перемирие»

В трехсторонней контактной группе в Минске достигли соглашения о прекращении огня по всей линии разграничения в связи с началом уборки урожая. Режим тишины вступит в силу в полночь 24 июня и продлится до 31 августа. Переговорщики в Минске дали данной договоренности ироничное название «хлебное перемирие». Впрочем, они также надеются, что перемирие будет стойким.

Своеобразная апробация режима тишины состоится уже 26 июня. На эту дату назначено разведение сил противоборствующих сторон украинской гражданской войны в районе Старицы Луганской. Как сообщает Виктория Талакина, пресс-секретарь главы донецкой делегации на переговорах в Минске Дениса Пушилина, участники контактной группы выработали комплекс мер по более тщательному мониторингу ситуации на данном участке фронта.

«Именно отвод вооружения и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения может стать залогом устойчивого перемирия», — добавила она.

В луганской делегации сверх того сообщают, что ждут ответа от украинской стороны по вопросу разведения сил к завтрашнему дню.

Водные войны

Даже если украинская сторона позволит жителям Донбасса в спокойствии собрать с полей урожай, это не разрешит всех инфраструктурных проблем региона. Сейчас проблемы с водой испытывают мирные жители по обе стороны линии разграничения.

Так, с подконтрольных Киеву территорий Донецкой областей приходят сообщения о проблемах с водой. Как сегодня рассказал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев, тарифы на воду в контролируемых украинскими силовиками районах Донбасса уже превысили все разумные пределы. Сейчас они в семь раз больше, чем те, что установлены для жителей ДНР.

Конечно, учитывая то, что тарифы на ЖКХ по всей Украине неустанно подымались последние три года, в этом прискорбном факте нет ничего удивительного. Тем не менее в силу особенностей жизни в прифронтовом регионе по рядовым дончанам эта несправедливость бьет особенно сильно.

Сейчас луганские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить своих граждан водой, добытой на территории республики. Согласно Игорю Плотницкому, главе ЛНР, эта цель уже практически достигнута.

Желание отгородиться от украинских поставщиков воды не есть, впрочем, следствие какого-то изоляционизма. Скорее, речь идет о практической необходимости. Украинские государственные предприятия, поставляющие воду с подконтрольных Киеву территорий в Луганск и его окрестности, регулярно пренебрегают своими обязательствами. Согласно Владиславу Дейнего, уполномоченному представителю ЛНР на переговорах в белорусской столице, Киев попросту отказывается продавать воду в республику.

«Основной проблемой остается отсутствие действующего легального механизма расчетов. Мы готовы оплачивать в полном объеме полученную с украинской стороны воду в соответствии с условиями контракте, но не можем этого сделать — Украина системно блокирует возможность безналичных расчетов», — отметил он.

Украине нет дела до «Минска-2»

В любом случае, сегодня завершилась очередная сессия переговоров в Минске. В следующий раз участники трехсторонней контактной группы встретятся только 5 июля.

Соглашение о «хлебном перемирии», конечно же, является определенным успехом дипломатического процесса, тем не менее позиция украинской стороны по основным вопросам остается все столь же неконструктивной. Представители украинской стороны в политической подгруппе на переговорах в белорусской столице в очередной раз отказались обсуждать вопрос автономии Донбасса, сообщает и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Между тем, именно конституционная реформа на Украине и предоставление особого статуса Донбассу являются краеугольными камнями «Минска-2».