Подмосковье вошло в топ‑3 регионов РФ по реализации майских указов Путина в сфере ЖКХ

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Москва, 21 июня. Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по реализации майских указов президента Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май 2017 года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на рейтинг компании «Медиалогия».

Московская область заняла третью строчку с медиаиндексом 856,0. Лидерами медиарейтинга стали Москва, Свердловская область. При этом Московская область готова делиться опытом расселения аварийного жилья, так как на 1,5 года раньше других регионов России завершила свою программу, расселив 250 тысяч квадратных метров за 2013-2015 годы.